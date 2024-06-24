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21:17, 24 июня 2024Мир

В МИД пообещали бороться с международным терроризмом до полного искоренения

Аскальдович: Россия вместе с единомышленниками будет бороться с терроризмом

Фото: Isaev Aslan/news.ru/Global Look Press

Россия вместе с единомышленниками будет бороться с международным терроризмом до его полного искоренения. Об этом говорится в комментарии посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте дипведомства.

По его словам, терроризм нужно пресекать в самом зародыше.

«Не сомневаемся, что все соучастники этого кровавого акта будут установлены и ответят перед законом», — говорится в тексте.

По последним данным, жертвами терактов в Дагестане стали 20 человек. Состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС.

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      Марина Совина
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