В МИД пообещали бороться с международным терроризмом до полного искоренения

Аскальдович: Россия вместе с единомышленниками будет бороться с терроризмом

Россия вместе с единомышленниками будет бороться с международным терроризмом до его полного искоренения. Об этом говорится в комментарии посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте дипведомства.

По его словам, терроризм нужно пресекать в самом зародыше.

«Не сомневаемся, что все соучастники этого кровавого акта будут установлены и ответят перед законом», — говорится в тексте.

По последним данным, жертвами терактов в Дагестане стали 20 человек. Состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС.