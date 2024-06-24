В Москве арестовали фигурантов дела о нерентабельных шахтах

В Москве суд арестовал двоих фигурантов дела о нерентабельных шахтах

Никулинский районный суд Москвы арестовал двоих фигурантов дела о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Один из них уже проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а второй пока остается подозреваемым. При этом оба будут под стражей до 13 августа.

По версии следствия, сотрудники ГУРШ в сговоре с работниками «Шахтастрой» и «Сибстройинвест» похитили бюджетные средства. Правоохранители выяснили, что ГУРШ перечислило подрядчикам деньги, но не проконтролировало ход работ. В результате сооружения и фундаменты не были снесены, а на берегах рек остался мусор. Помимо этого, некачественная вода из шахт попадала в реки.

Ранее сообщалось, что в рамках этого дела прошли обыски в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской, Калининградской областях и в Пермском крае.