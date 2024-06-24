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08:59, 24 июня 2024Бывший СССР

В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

Подпольщик Лебедев: в Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Одессе нанесли удар по заводу тяжелого краностроения, где хранились западные боеприпасы. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, пишет РИА Новости.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Лебедев добавил, что удар был нанесен утром.

Ранее стало известно о сильном пожаре после взрыва в Одессе. На опубликованных кадрах были видны крупные клубы, заснятые с разных точек города.

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      Глеб Палехов
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