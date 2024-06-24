В Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

Подпольщик Лебедев: в Одессе нанесли удар по заводу с западными боеприпасами

В Одессе нанесли удар по заводу тяжелого краностроения, где хранились западные боеприпасы. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, пишет РИА Новости.

«Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения "Краян". По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Лебедев добавил, что удар был нанесен утром.

Ранее стало известно о сильном пожаре после взрыва в Одессе. На опубликованных кадрах были видны крупные клубы, заснятые с разных точек города.