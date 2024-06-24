В ОДКБ назвали условие для расширения состава организации

Генсек ОДКБ: напряженность в мире может обусловить расширение организации

Нарастающая напряженность в мире может быть условием для расширения состава и функционала Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в будущем. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил в интервью ТАСС.

По его мнению, увеличение напряженности в «стремительно разрушающейся системе международной безопасности» станет причиной для большего внимания к таким организациям, как ОДКБ. «А социально-политический запрос на безопасность может обусловить как расширение функционала организации, так и, возможно, увеличение количества ее участников», — заявил он.

Ранее Тасмагамбетов призвал Армению официально прояснить свой статус в ОДКБ. При этом генсек отметил, что организация сохраняет все обязательства перед Ереваном.