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17:39, 24 июня 2024Бывший СССР

В ОДКБ назвали условие для расширения состава организации

Генсек ОДКБ: напряженность в мире может обусловить расширение организации

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Нарастающая напряженность в мире может быть условием для расширения состава и функционала Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в будущем. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил в интервью ТАСС.

По его мнению, увеличение напряженности в «стремительно разрушающейся системе международной безопасности» станет причиной для большего внимания к таким организациям, как ОДКБ. «А социально-политический запрос на безопасность может обусловить как расширение функционала организации, так и, возможно, увеличение количества ее участников», — заявил он.

Ранее Тасмагамбетов призвал Армению официально прояснить свой статус в ОДКБ. При этом генсек отметил, что организация сохраняет все обязательства перед Ереваном.

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      Алевтина Запольская
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