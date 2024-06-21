В ОДКБ призвали Армению прояснить статус в организации

Генсек ОДКБ: организация надеется, что Армения официально прояснит свой статус

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ сохраняет все обязательства перед Арменией и надеется, что Ереван официально прояснит свой статус в организации. Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение — быть в составе организации или не быть», — заявил Тасмагамбетов.

По его словам, Армения продолжает быть союзником, а вопрос членства — это суверенное право и решение страны.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе страны из ОДКБ.