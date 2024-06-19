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19:20, 19 июня 2024Бывший СССР

Глава МИД Армении пропустит встречу ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не поучаствует во встрече ОДКБ в Казахстане

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает Armenpress в Telegram.

«Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ, которое состоится 21 июня в Алматы», — говорится в публикации.

12 июня премьер-министр Армении заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Об этом он высказался, отвечая на вопрос оппозиционного депутата, почему Ереван выражает недовольство, но остается членом объединения.

В феврале политик заявил о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахского вопроса.

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      Кристина Есикова
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