В Прибалтике призвали ЕС принять меры против России

Глава МИД Литвы: ЕС должен принять меры против гибридных атак России

Европейский союз (ЕС) должен принять меры против гибридных атак со стороны России. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Reuters.

«Мы должны очень четко определить, что мы собираемся делать в этой ситуации, и, к сожалению, я не думаю, что мы пока посылаем правильный сигнал», — сказал он.

Кроме того, Ландсбергис отметил, что Москва должна получить от стран — участниц ЕС четкий сигнал, что в случае эскалации она «получит ответ» от Евросоюза.

Ранее парламент Литвы одобрил создание госфонда для финансирования обороны в три процента ВВП. План создания фонда обороны предложило правительство, его поддержали 107 депутатов.