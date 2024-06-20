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14:04, 20 июня 2024Бывший СССР

Парламент Литвы утвердил создание фонда обороны

Парламент Литвы утвердил создание фонда для финансирования обороны в 3 % ВВП

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Литвы одобрил создание госфонда для финансирования обороны в три процента ВВП. Об этом пишет ТАСС.

План создания фонда обороны предложило правительство, его поддержали 107 депутатов. «В результате предлагаемых мер в 2025 году в госбюджет для направления на оборону может быть дополнительно собрано 297,8 миллиона евро, в 2026 году — 421,2 миллиона евро, в 2027 году — 436,5 миллиона евро», — говорится в постановлении кабмина. Отмечается, что это позволит выйти на уровень финансирования в три процента ВВП.

Как уточняется, для увеличения финансирования будет повышен налог на прибыль и льготный налоговый тариф для малых предприятий, а также вырастет акциз на сигареты, алкоголь и автомобильное топливо, увеличится выпуск оборонных облигаций.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25 процента ВВП ежегодно. Решение было принято по итогам встречи министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии.

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      Кристина Есикова
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