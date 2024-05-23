Страны Прибалтики договорились о ежегодном размере военной помощи Украине

Главы Минобороны стран Прибалтики договорились выделять Киеву 0,25 процента ВВП

Страны Прибалтики договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25 процента ВВП ежегодно. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны Литвы.

Решение было принято по итогам встречи министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии Лауринаса Кащюнаса, Андриса Спрудса и Ханно Певкура в литовской Паланге. Стороны договорились ежегодно выделять не менее 0,25 процента ВВП на военную помощь Киеву, а также создать механизм совместных закупок оружия.

«Солидарность наших стран должна быть важнее, чем когда-либо», — заявил глава Минобороны Литвы. Также министры пообещали призвать государства НАТО выделять на оборону не менее 2,5 процента ВВП ежегодно на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее представитель МИД Польши Павел Вронский сообщил, что в стране обсуждают применения ПВО для уничтожения российских ракет. Он добавил, что Киев обращался к Варшаве с соответствующей просьбой.