Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 23 мая 2024Бывший СССР

Страны Прибалтики договорились о ежегодном размере военной помощи Украине

Главы Минобороны стран Прибалтики договорились выделять Киеву 0,25 процента ВВП
СюжетМинобороны:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Прибалтики договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25 процента ВВП ежегодно. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны Литвы.

Решение было принято по итогам встречи министров обороны Литвы, Латвии и Эстонии Лауринаса Кащюнаса, Андриса Спрудса и Ханно Певкура в литовской Паланге. Стороны договорились ежегодно выделять не менее 0,25 процента ВВП на военную помощь Киеву, а также создать механизм совместных закупок оружия.

«Солидарность наших стран должна быть важнее, чем когда-либо», — заявил глава Минобороны Литвы. Также министры пообещали призвать государства НАТО выделять на оборону не менее 2,5 процента ВВП ежегодно на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее представитель МИД Польши Павел Вронский сообщил, что в стране обсуждают применения ПВО для уничтожения российских ракет. Он добавил, что Киев обращался к Варшаве с соответствующей просьбой.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован замначальника Генштаба. В чем обвиняют генерала Шамарина?

      Украинский дрон повредил автомобиль настоятеля храма в Горловке

      Лукашенко назначил начальника Генштаба Белоруссии

      На Украине заявили об опасениях относительно переворота в Киеве

      Российский банк в десять раз увеличил платеж по ипотеке бойцу СВО

      В российском регионе поймали с поличным наркодилера с крупной партией наркотиков

      Статуи на острове Пасхи оказались под угрозой исчезновения

      Нападавших на россиян подростков задержали

      Полицейский автомобиль угнали с сотрудницей полиции внутри

      Аршавин высказался о возможном трансфере Сафонова в ПСЖ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше