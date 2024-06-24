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12:56, 24 июня 2024Силовые структуры

В России заочно арестовали двоих бывших украинских министров

Суд заочно арестовал экс-главу Минюста Украины Петренко и экс-министра Стеця

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Минюста Украины Павла Петренко и бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-министров отправят под стражу на два месяца после задержания или экстрадиции в Россию. Они проходят обвиняемыми по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Петренко возглавил Минюст Украины в феврале 2014 года. Он покинул свою должность в августе 2019 года. Стець был депутатом Верховной рады Украины с 2007 по 2014 год, а с 2014 по 2019 год занимал пост министра информационной политики Украины, с которого несколько раз пытался уйти в отставку.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана, который отдал приказ об уничтожении самолета Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Российской Федерации.

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