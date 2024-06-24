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20:41, 24 июня 2024Силовые структуры

В Москве группа людей выдавала наркозависимым рецепты на психотропы и попалась

В Москве задержали людей, которые выдавали наркозависимым рецепты на психотропы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали группу людей, которая выдавала наркозависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и медицинского осмотра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, задержанные — сотрудники частной медицинской организации. Они сговорились и организовали преступную группу не позднее 23 сентября 2023 года. С указанной даты преступники незаконно выдавали наркозависимым рецепты на получение психотропных веществ в подконтрольных им аптеках с целью заработать.

Правоохранители установили причастность к деятельности преступной группы пяти человек. Им предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. В подконтрольных фигурантам аптеках, медцентре и по им месту жительства полицейские провели обыски.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина из Хабаровского края сбывал наркотики, маскируя их под товары для животных.

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      Анна Габай
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