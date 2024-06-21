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19:17, 21 июня 2024Силовые структуры

Полицейские задержали маскировавшего наркотики под товары для животных россиянина

В Москве мужчина сбывал наркотики, маскируя их под товары для животных

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве мужчина из Хабаровского края сбывал наркотики, маскируя их под товары для животных. Об этом сообщает МВД России.

По данным ведомства, задержанный уже имел ранее проблемы с законом, но продолжил заниматься криминальным бизнесом. Сначала он был мелким дилером-закладчиком в интернет-наркошопе, однако затем переехал в Москву и стал рассылать оптовые партии, маскируя их под товары для животных. Отмечается, что также он сам производил мефедрон.

Наркодельца задержали полицейские. Из его лаборатории и тайников изъяли более 32 килограммов наркотиков, прекурсоры и оборудование. Против россиянина возбуждено дело по четырем статья УК РФ.

Ранее стало известно, что в Томске суд рассмотрит дело о пересылке наркотиков в букете цветов.

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      Екатерина Кашурникова
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