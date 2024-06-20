Российский суд рассмотрит дело о пересылке наркотиков в букете цветов

В Томске будут судить курьеров, перевозивших наркотики в букете цветов

В Томске суд рассмотрит дело о пересылке наркотиков в букете цветов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, один из фигурантов дела обратился к женщинам, ожидавшим посадки поезда на перроне. Он попросил их отвезти в поселок, куда они едут, букет цветов и передать получателю. Дамы сначала согласились, но потом увидели среди лепестков странный сверток и отнесли его в полицию.

Сотрудники МВД нашли в букете наркотики. Силовики задержали получателя букета на станции Белый Яр. Выяснилось, что он попросил знакомого забрать из тайника запрещенное вещество, оплатил услуги такси и стоимость букета. Оба курьера были задержаны полицейскими.

В отношении отправителя наркотиков возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), а против получателя — по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Дела уже переданы в суд.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в гараже.