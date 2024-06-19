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20:32, 19 июня 2024Силовые структуры

Россиянин оборудовал нарколабораторию в гараже и попался

В Подмосковье задержали мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в гараже

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина оборудовал нарколабораторию в гараже на территории одного из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 32-летний злоумышленник, обладая знаниями о технологии изготовления запрещенных веществ, вместе с соучастниками изготовил свыше шести килограммов мефедрона с целью дальнейшего сбыта на территории Московского региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Преступная деятельность фигуранта была выявлена в рамках досудебного соглашения, заключенного другими обвиняемыми с прокурором. Как уточнили «Ленте.ру» в Троицком районном суде Москвы, мужчина по имени Блум Марти Уве уже арестован. Он пробудет под стражей до 14 августа.

Ранее Преображенский суд Москвы арестовал на десять суток фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина за пропаганду наркотиков в песнях.

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      Олеся Мицкевич
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