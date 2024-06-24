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15:55, 24 июня 2024Россия

В российском городе иностранцы стали фигурантами дела после выполнения ритуала

В ЛНР иностранцев привлекли к ответственности за принесение в жертву барана

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

В Стаханове в Луганской народной республике (ЛНР) граждан Узбекистана привлекли к административной ответственности за жертвоприношение, пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

Инцидент произошел возле городского автовокзала. Во время празднования Курбан-байрама иностранцы принесли в жертву барана. Это один из основных ритуалов мусульманского праздника. Как правило, по завершению ритуала часть мяса отдают нуждающимся, часть — родственникам и друзьям, остальное оставляют своей семье и готовят из него традиционные блюда на праздничный стол.

В Луганской соборной мечети состоялось внеплановое заседание совета имамов ДУМ, где обсуждалось произошедшее. Муфтий республики Мухаммад Исмаил заявил о негативном отношении к инциденту. Он также сообщил о необходимости вести среди новоприбывших мусульман разъяснительную работу.

По данным канала, если жертвоприношение признают жестоким обращением с животными, то наказание могут ужесточить.

Ранее около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрама. Власти объяснили подобные цифры тем, что зачастую «животных режут непрофессионалы».

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      Елена Торубарова
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