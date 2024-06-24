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02:04, 24 июня 2024Россия

В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку

Голубев: в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Василий Голубев.

По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территории промышленного предприятия.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — добавил Голубев.

Ранее, 23 июня, система ПВО сбила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

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      Марина Совина
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