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07:53, 23 июня 2024Россия

В российском регионе сбили 30 украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили 30 украинских БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал глава российского региона.

Губернатор поблагодарил ПВО за проделанную работу.

22 июня российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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