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21:32, 22 июня 2024Россия

Над Брянской областью уничтожили два дрона ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: над Стародубским уничтожены два беспилотника ВСУ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее 22 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили две украинские ракеты над двумя районами Курской области. Также дроны-камикадзе ВСУ атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

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      Марина Совина
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