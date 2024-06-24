В США заявили о повреждении греческого судна хуситами

CENTCOM: хуситы повредили греческий балкер Transworld Navigator ударным БПЛА

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) повредило ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) очередное грузовое судно,. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

В сообщении уточняется, что балкер Transworld Navigator двигается под флагом Либерии. Он получил умеренные повреждения и продолжает следовать своим курсом — из Малайзии в Египет.

По данным CENTCOM, среди моряков есть пострадавшие.

23 июня сообщалось, что хуситы атаковали корабли в порту Хайфы. Они нанесли удары по пяти связанных с Израилем судам в порту города Хайфа и Средиземном море.

