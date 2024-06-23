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01:39, 23 июня 2024Мир

Хуситы атаковали корабли в порту Хайфы

Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа и в Средиземном море

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало пять связанных с Израилем судов в порту города Хайфа и Средиземном море. Об этом сообщила армейская пресс-служба движения, передает РИА Новости.

«В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а ещё два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины», — заявили хуситы.

Ранее «Ансар Аллах» продемонстрировало первый беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1». Портал Press24Net утверждает, что брандер вооружен 150 килограммами взрывчатки и отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью.

Также хуситы заявили об атаке американского авианосца Dwight Eisenhower в акватории Красного моря.

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      Евгений Силаев
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