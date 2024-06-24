Полковник Макгрегор: попытки США изолировать Россию провалились

Попытки Вашингтона изолировать Россию на мировой арене провалились и привели к самоизоляции США. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative.

«Тщетные попытки Вашингтона изолировать Россию привели к изоляции самих США. Страны глобального Юга — Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, страны Персидского залива — расширяют экономические связи с Москвой и Пекином вместо того, чтобы присоединиться к санкционному давлению Запада», — рассказал экс-советник.

Макгрегор добавил, что «гегемония США в мире закончилась». Он также призвал Вашингтон «перестать цепляться за прошлое» и адаптироваться к современным международным реалиям.

Ранее Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин создал проблемы для США, подписав ряд стратегических соглашений в Азии. По его словам, усиление влияния в КНДР и Вьетнаме является плюсом для России.