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12:43, 24 июня 2024Мир

В США заявили о провальной попытке Вашингтона изолировать Россию

Полковник Макгрегор: попытки США изолировать Россию провалились

Фото: Jason Reed / Reuters

Попытки Вашингтона изолировать Россию на мировой арене провалились и привели к самоизоляции США. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative.

«Тщетные попытки Вашингтона изолировать Россию привели к изоляции самих США. Страны глобального Юга — Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, страны Персидского залива — расширяют экономические связи с Москвой и Пекином вместо того, чтобы присоединиться к санкционному давлению Запада», — рассказал экс-советник.

Макгрегор добавил, что «гегемония США в мире закончилась». Он также призвал Вашингтон «перестать цепляться за прошлое» и адаптироваться к современным международным реалиям.

Ранее Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин создал проблемы для США, подписав ряд стратегических соглашений в Азии. По его словам, усиление влияния в КНДР и Вьетнаме является плюсом для России.

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      Дарья Устьянцева
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