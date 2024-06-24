Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 24 июня 2024Путешествия

В Турции испугались потери российских туристов

Эксперт Беюкшахин: Турция боится потери туристов из России из-за высоких цен

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом РИА Новости сообщил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

Эксперт отметил, что в стране испугались потери гостей из России из-за высоких цен. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), низкий спрос на июльские путевки в курортную республику привел к тому, что отельеры стали снижать цены.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

При этом цены на туры все равно остаются очень высокими для россиян из-за курса рубля. Так, поездка с проживанием в четырехзвездочной гостинице может обойтись соотечественникам примерно в 135-160 тысяч рублей на двоих за 10 ночей, в а отдых в пятизвездочной — не менее 315 тысяч рублей.

«Европейские туристы чувствуют себя особенно неуютно в этой ситуации и отправляются в другие страны», — добавил Беюкшахин. Более того, специалист подчеркнул важность доходов от туризма для Турции.

Ранее Евросоюз (ЕС) запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всем миру по заказу российских физических и юридических лиц. Уточняется, что очередные ограничения затронули 116 физических и юридических лиц в России. Кроме того, вводятся экспортные ограничения на 61 компанию из Китая, ОАЭ и Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло

      Четверть опрошенных литовцев заявили об ожидании мировой войны

      Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

      Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

      Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

      США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

      Россиянин выиграл в лотерею около 18 миллионов и не забрал их

      Дачникам посоветовали не пить воду из колодца

      Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика»

      Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше