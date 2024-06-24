В Турции испугались потери российских туристов

Эксперт Беюкшахин: Турция боится потери туристов из России из-за высоких цен

Туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом РИА Новости сообщил турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

Эксперт отметил, что в стране испугались потери гостей из России из-за высоких цен. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), низкий спрос на июльские путевки в курортную республику привел к тому, что отельеры стали снижать цены.

При этом цены на туры все равно остаются очень высокими для россиян из-за курса рубля. Так, поездка с проживанием в четырехзвездочной гостинице может обойтись соотечественникам примерно в 135-160 тысяч рублей на двоих за 10 ночей, в а отдых в пятизвездочной — не менее 315 тысяч рублей.

«Европейские туристы чувствуют себя особенно неуютно в этой ситуации и отправляются в другие страны», — добавил Беюкшахин. Более того, специалист подчеркнул важность доходов от туризма для Турции.

Ранее Евросоюз (ЕС) запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всем миру по заказу российских физических и юридических лиц. Уточняется, что очередные ограничения затронули 116 физических и юридических лиц в России. Кроме того, вводятся экспортные ограничения на 61 компанию из Китая, ОАЭ и Турции.