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18:09, 24 июня 2024Бывший СССР

В Верховной Раде высказались о месте основного удара российской армии

Депутат Рады Костенко: на Украине не знают место основного удара войск России
СюжетРакетные удары по Украине:
Роман Костенко

Роман Костенко. Кадр: Роман Костенко / YouTube

Россия целенаправленно растягивает части Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы нанести основной удар, но его место сейчас неизвестно. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Роман Костенко в программе «Радио НВ», которая доступна на платформе Youtube.

«Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар», — подчеркнул он.

Российское командование, по его мнению, справедливо оценивает нехватку ресурсов у ВСУ и поэтому начинает применять подобную тактику. К лучшему ситуацию не сможет исправить и мобилизация, поскольку ее потенциал очень низкий. В результате Украина не сможет обеспечить необходимую оборону на всех участках фронта.

Ранее издание УНИАН сообщило о плохом качестве оборонительных укреплений ВСУ в Запорожской области. По информации журналистов, они начали разрушаться еще до ввода в эксплуатацию.

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      Дмитрий Попов
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