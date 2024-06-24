В Верховной Раде высказались о месте основного удара российской армии

Россия целенаправленно растягивает части Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы нанести основной удар, но его место сейчас неизвестно. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Роман Костенко в программе «Радио НВ», которая доступна на платформе Youtube.
«Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар», — подчеркнул он.
Российское командование, по его мнению, справедливо оценивает нехватку ресурсов у ВСУ и поэтому начинает применять подобную тактику. К лучшему ситуацию не сможет исправить и мобилизация, поскольку ее потенциал очень низкий. В результате Украина не сможет обеспечить необходимую оборону на всех участках фронта.
Ранее издание УНИАН сообщило о плохом качестве оборонительных укреплений ВСУ в Запорожской области. По информации журналистов, они начали разрушаться еще до ввода в эксплуатацию.