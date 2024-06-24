В Верховной Раде высказались о месте основного удара российской армии

Депутат Рады Костенко: на Украине не знают место основного удара войск России

Россия целенаправленно растягивает части Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы нанести основной удар, но его место сейчас неизвестно. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Роман Костенко в программе «Радио НВ», которая доступна на платформе Youtube.

«Они пытаются растягивать наши войска для того, чтобы посмотреть, где слабее, и потом ударить. Никто не знает, где будет основной их удар», — подчеркнул он.

Российское командование, по его мнению, справедливо оценивает нехватку ресурсов у ВСУ и поэтому начинает применять подобную тактику. К лучшему ситуацию не сможет исправить и мобилизация, поскольку ее потенциал очень низкий. В результате Украина не сможет обеспечить необходимую оборону на всех участках фронта.

Ранее издание УНИАН сообщило о плохом качестве оборонительных укреплений ВСУ в Запорожской области. По информации журналистов, они начали разрушаться еще до ввода в эксплуатацию.