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17:16, 24 июня 2024Бывший СССР

Укрепления ВСУ начали рушиться еще до начала эксплуатации

УНИАН: укрепления ВСУ в Запорожье рушатся из-за некачественного строительства

Фото: Reuters

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области рушатся из-за некачественного строительства. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства фото.

Как сообщается, солдаты ВСУ пожаловались на строительство укреплений в подконтрольной Украине части Запорожья. Ряд фортификаций, оборудованных на запорожском направлении менее месяца назад, уже начали рушиться и залиты водой.

«Работы были выполнены некачественно, что привело к разрушению фортификационных сооружений еще до начала их эксплуатации», — подчеркнули журналисты. По их словам, грубые ошибки привели к затоплению участков траншей до 700 метров в длину.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Михаил Цымбалюк заявил о замечаниях к строительству укреплений на границе с Белоруссией.

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      Юрий Леонов
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