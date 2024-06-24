Врио главы российского региона открыл страницу во «ВКонтакте» по совету старейшин

Врио Алтая Турчак открыл страницу во «ВКонтакте» по совету старейшин республики

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Республики Алтай Андрей Турчак открыл страницу в соцсети «ВКонтакте» по совету старейшин. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Турчак ранее в соцсети представлен не был. Он пояснил, что жители российского региона больше предпочитают использовать во «ВКонтакте».

«Открываю. Теперь будем общаться и здесь. Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями и предложениями», — поделился врио главы Алтая.

10 июня Турчака представили в качестве врио главы республики. Он во время представления подчеркивал, что задействует весь свой опыт, чтобы улучшить жизнь в российском регионе. К тому моменту он шесть раз побывал в Республике Алтай и планировал отправиться в поездку по районам.