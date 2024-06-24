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08:35, 24 июня 2024Россия

Врио главы российского региона открыл страницу во «ВКонтакте» по совету старейшин

Врио Алтая Турчак открыл страницу во «ВКонтакте» по совету старейшин республики

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Республики Алтай Андрей Турчак открыл страницу в соцсети «ВКонтакте» по совету старейшин. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Турчак ранее в соцсети представлен не был. Он пояснил, что жители российского региона больше предпочитают использовать во «ВКонтакте».

«Открываю. Теперь будем общаться и здесь. Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями и предложениями», — поделился врио главы Алтая.

10 июня Турчака представили в качестве врио главы республики. Он во время представления подчеркивал, что задействует весь свой опыт, чтобы улучшить жизнь в российском регионе. К тому моменту он шесть раз побывал в Республике Алтай и планировал отправиться в поездку по районам.

ЖЗЛ
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