Женщина отсудила миллионы у пообещавшего выжечь пенисом ее травму психотерапевта

Женщина подала в суд на психотерапевта, который лечил ее сексом от панических атак, и выиграла процесс. Об этом сообщает The Telegraph.

Суд постановил, что 57-летний врач-психотерапевт Майкл Луизада должен выплатить Элле Джаннех 217 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) за причиненный ущерб. В своем 82-страничном решении, опубликованном в среду, судья Джереми Бейкер пришел к выводу, что Луиздаа использовал свой «пенис для энергичного поглощения травмы» в то время, когда 37-летняя Джаннех «была полностью лишена способности дать согласие на это», поскольку ее рот был «зажат, руки сжаты в кулаки и ей было трудно дышать».

Элла Джаннех впервые обратилась к Луизаде в 2011 году из-за панических атак во время секса. Проблема, по мнению Джаннех, крылась в детской травме. Женщина возвращалась на сеансы к Луизаде в 2012 и 2016 году. В 2016 врач предложил ей новый вид терапии — «работу с телом». Во время сеанса Луизада сравнил свой пенис с лазерным лучом, который «выжигает травму». Он также сказал Джаннех, что его пенис «поглощает травму» во время пенетрации. После этого мужчина занялся с пациенткой сексом.

Сразу после инцидента Джаннех отправилась в полицию и заявила, что ее изнасиловали и что она не давала согласия на секс. Луизада отрицал все обвинения и утверждал, что секс произошел по взаимному согласию в рамках «терапевтической техники». В 2018 году дело закрыли из-за того, что прокуратура отказалась выдвигать обвинения против врача. Однако Джаннех решила обратиться в суд самостоятельно в рамках гражданского, а не уголовного иска.

Адвокаты Луизады заявили, что целью секса было «высвобождение энергии». Они также подчеркнули, что деятельность Луизады «может не соответствовать общественным нормам», но его работа была «законной деятельностью». Впоследствии выяснилось, что Луизада занимался секс-терапией с 30-40 другими пациентками.

Ранее сообщалось, что в Индии ведущая частного телеканала из штата Тамилнад подала в суд на монаха, который втерся к ней в доверие, опоил и изнасиловал. Сначала мужчина информировал ее о храмовых мероприятиях через WhatsApp, а затем стал приглашать на особые ритуалы.