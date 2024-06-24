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07:30, 24 июня 2024Из жизни

Знаменитая порноактриса описала идеальный пенис

Belle Olivia

Belle Olivia. Кадр: The BlueTick Show / YouTube

Одна из самых популярных порноактрис Великобритании Белль Оливия рассказала, каким, на ее взгляд, должен быть пенис ее возлюбленного. Об этом пишет Daily Star.

21-летняя британка заявила, что не только она, но и другие работницы индустрии для взрослых совсем не в восторге от огромных половых членов мужчин-актеров. «Большой — совсем не обязательно лучший. Я и многие мои коллеги — невысокие, миниатюрные девушки, и большой член партнера может быть огромным недостатком. Нам просто больно во время работы», — сказала Оливия.

Она заявила, что для нее идеальным вариантом является пенис длиной около 15-16 сантиметров. Кроме того, он не должен быть и «слишком охватистым». По словам Оливии, такого же мнения придерживаются многие коллеги, с которыми она общалась.

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«Мужчины могут забыть, что видят в порно. Там ведь все чрезмерное. Между собой мы говорим, что "пенис бойфренда" — то, что мы на самом деле выбрали бы. Ни одна девушка не хочет лишиться возможности ходить только потому что у нее был секс», — подытожила порнозвезда.

Ранее мужчина, которого считают обладателем самого большого пениса в Великобритании, обвинил порнографов в обмане зрителей. По мнению британца, порноролики всегда снимают под определенными углами и используют специальные фильтры, чтобы пенис в кадре казался больше.

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      Никита Савин
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