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16:56, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о пожаре на съемках

Комик Мягкова рассказала, что перед съемкой «Женского стендапа» начался пожар

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о пожаре во время съемок программы. Подробности происшествия она раскрыла в подкасте «Страхи», доступном на YouTube.

Мягкова рассказала, что однажды перед съемкой загорелось здание, где они работали над программой. «У нас так вот продюсер уже стоит с камерой, говорит: "Я камеры вынесла. Сейчас пока в ресторан сядем. В целом, к первому мотору, наверное, потушат"», — рассказала звезда программы

По словам Мягковой, из-за пожара время на подготовку к съемке было ограничено. Также в помещении они чувствовали сильный запах гари. «Там просто воняло невероятно», — пожаловалась юмористка.

Ранее Мягкова рассказала об эротической фотографии, помешавшей ей работать. Она объяснила, что однажды знакомый прислал ей интимный снимок во время рабочего собрания.

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