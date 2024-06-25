Отличия между ИИ и человеком подсказал мозг

Человеческий мозг по-разному воспринимал голоса ИИ и голоса людей

Ученые Университета Осло (Швеция) выяснили, что человеческий мозг умеет отличать настоящие голоса от синтезированных. Результаты исследования опубликованы в материалах конференции Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Forum 2024.

В ходе исследования специалисты выяснили, что люди довольно плохо отличают на слух настоящие голоса от синтезированных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Однако обмануть мозг оказалось сложно: он довольно точно воспринимал искусственную речь. В ряде случаев мозг мог «подсказать» человеку правильный ответ.

В эксперименте приняли участие 43 человека, каждый из которых должен был прослушать запись настоящей и искусственной речи, а затем сказать, какая запись была синтезирована. На аудиозаписях были представлены разные эмоции — нейтральная интонация, злость, страх, счастье и удовольствие. Параллельно ученые фиксировали реакцию мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

Оказалось, что респонденты лишь в 56 процентах случаев правильно определяли человеческую речь. В случае ИИ этот показатель был еще ниже — 50,5 процента.

Однако выяснилось, что мозг довольно точно отличал настоящую речь от искусственной. Человеческие голоса вызывали более сильные реакции в областях мозга, связанных с памятью и эмпатией. Голоса ИИ вызывали реакцию в областях, связанных с обнаружением ошибок и регуляцией внимания. Специалисты подытожили, что голоса людей могли вызывать у респондентов чувство родства, а голоса ИИ — нет.

Ранее британские ученые научились точно определять, когда чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) лгут. Для этого они использовали новый метод анализа и полагались на статистическую неопределенность.