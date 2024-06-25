Автобусы поплыли в затопленном российском городе и попали на видео

Автобусы наполовину ушли под воду на затопленных улицах Новосибирска

В затопленном дождем Новосибирске автобусам пришлось плыть по залитым водой дорогам. Видео с последствиями мощных осадков в российском городе опубликовал Telegram-канал ACT-54 Black.

На снятых очевидцами видео наполовину погруженный под воду автобус подъезжает к тротуару. Из салона транспортного средства ручьем льется вода.

Сообщается, что потоки воды на автомобильных дорогах города настолько сильные, что сдвигают с места легковые автомобили. На других кадрах машину местной жительницы смыло в канаву на обочине. От дождя также пострадали жилые дома, подъезды которых затопило.

Ранее в Кургане из-за непогоды в двух многоквартирных домах разлились водопады. Инциденты попали на видео.