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17:21, 24 июня 2024Экономика

В российском городе в домах разлились водопады

В Кургане затопило два дома из-за сильнейшего ливня

В Кургане из-за непогоды сразу в двух многоквартирных домах разлились водопады. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Короче, Курган».

В понедельник, 24 июня, на Курган обрушились сильнейший ливень и ураган, который срывал крыши зданий, дорожные знаки и валил деревья. Кроме того, некоторые жилые дома от удара стихии затопило. Одним из пострадавших зданий оказалось общежитие по адресу улица Дзержинского, 17А. На записи, сделанной жильцом, можно увидеть мощные потоки воды, стекающие по подъезду с верхних этажей. На одной из площадок между этажами образовалась большая лужа. «Людей топит! И это не говоря еще о людях, которые живут вверху», — посетовал автор видео.

Похожая ситуация произошла в доме, расположенном по адресу улица Станционная, 86 — там из-за ливня прорвало трубу, после чего подъезд начало заливать. На видео, снятом одной из жительниц, женщина меняет ведра, наполненные дождевой водой, на пустые, однако та беспрерывно продолжает литься с верхних этажей. Досталось и оставленным в подъезде велосипедам.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию за повреждение дачи из-за урагана и ливня.

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      Полина Кислицына
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