Россиянам рассказали о компенсации за повреждение дачи из-за непогоды

Чаплин: за повреждение дачи из-за сильного ветра можно получить компенсацию

За повреждение дачи из-за непогоды можно получить компенсацию. О том, как добиться выплат, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Парламентарий отметил, что получить компенсацию можно в страховой компании в случае, если крыша дачи пострадала из-за обильного снегопада или порывистого ветра, а также если участок затопило после проливных дождей либо паводка. При этом он предупредил, что если дом оказался поврежден из-за тяжелого снега, деньги могут не выдать, аргументировав это тем, что хозяин не убирал снег с крыши, хотя по закону он обязан следить за состоянием постройки. Однако если крыша пострадала из-за одного обильного снегопада — более 20 миллиметров за 12 часов — это будет считаться страховым случаем, за который положена выплата.

«Сейчас важно учесть условия, при которых страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. В случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 метров в секунду и он повредил крышу», — рассказал Чаплин. В то же время повреждения от легкого ветра могут свидетельствовать о слабости конструкции — и тогда в страховой компании имеют право отказать в компенсации.

Депутат отметил, что легче всего выплату удастся получить, если участок пострадал от паводка. Он пояснил, что такие случае часто широко освещаются в СМИ, поэтому страховая компания обязана будет возместить ущерб тому, кто предоставит данные из официальных источников.

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