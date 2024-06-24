Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 24 июня 2024Экономика

Россиянам рассказали о компенсации за повреждение дачи из-за непогоды

Чаплин: за повреждение дачи из-за сильного ветра можно получить компенсацию

За повреждение дачи из-за непогоды можно получить компенсацию. О том, как добиться выплат, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Парламентарий отметил, что получить компенсацию можно в страховой компании в случае, если крыша дачи пострадала из-за обильного снегопада или порывистого ветра, а также если участок затопило после проливных дождей либо паводка. При этом он предупредил, что если дом оказался поврежден из-за тяжелого снега, деньги могут не выдать, аргументировав это тем, что хозяин не убирал снег с крыши, хотя по закону он обязан следить за состоянием постройки. Однако если крыша пострадала из-за одного обильного снегопада — более 20 миллиметров за 12 часов — это будет считаться страховым случаем, за который положена выплата.

«Сейчас важно учесть условия, при которых страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. В случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 метров в секунду и он повредил крышу», — рассказал Чаплин. В то же время повреждения от легкого ветра могут свидетельствовать о слабости конструкции — и тогда в страховой компании имеют право отказать в компенсации.

Депутат отметил, что легче всего выплату удастся получить, если участок пострадал от паводка. Он пояснил, что такие случае часто широко освещаются в СМИ, поэтому страховая компания обязана будет возместить ущерб тому, кто предоставит данные из официальных источников.

Ранее Чаплин дал владельцам дачных участков советы, как спасти урожай от ливней.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      В Кремле ответили на вопрос о действии мирного предложения по Украине

      В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

      В России предрекли провал новому пакету санкций ЕС

      Медведчук назвал Зеленского «продавцом войны с Россией»

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Знакомый убитого в Дербенте священника рассказал об угрозах настоятелю храма

      Губернатор назвал число пострадавших при атаке ВСУ по пляжу в Севастополе

      Россиянам рассказали о компенсации за повреждение дачи из-за непогоды

      Богатейшая женщина России раскрыла сумму своих трат на Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше