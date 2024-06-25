«Известия»: банки превысили лимиты по льготной ипотеке на 151 млрд руб.

Крупные банки превысили лимиты по льготной ипотеке перед ее завершением в июле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ДОМ.РФ.

По данным издания, Сбер, Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), Ак Барс Банк и крымский РНКБ превысили максимальный порог выдач займов по программе с господдержкой примерно на 151 миллиард рублей. Так, Сбер выдал на 150 миллиардов больше предусмотренного, Ак Барс Банк — на 305 миллионов, АТБ ― на 256 миллионов, а РНКБ ― на 183 миллионов рублей.

С 21 июня Сбер прекратил прием заявок на льготную ипотеку на новостройки и закрыл запись на оформление таких сделок. В банке отметили необычно высокий спрос на программу, который вырос на фоне перетока клиентов от других организаций. Повышенный интерес также зафиксировали в Абсолют-банке и Новикомбанке.

В ДОМ.РФ добавили, что сейчас завершается перераспределение лимитов по льготной ипотеке по заявкам кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что в июне спрос на льготную ипотеку вырос на 32,6 процента относительно аналогичного периода в прошлом году.