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08:43, 25 июня 2024Бывший СССР

Белорусские военные начали отработку усиления границы в случае проникновения боевиков

Военные Белоруссии выполняют учения усиления границы от проникновения боевиков

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские военные выполняют учебно-боевые задачи усиления некоторых участков границы на случай проникновения боевиков на территорию страны. Об этом в своем Telegram-канале рассказало Министерство обороны республики.

Отмечается, что вопросы отрабатываются в Гомельской и Брестской областях с использованием беспилотных разведывательных комплексов в труднодоступной лесисто-болотистой местности для передачи координат расчетам артиллерийских подразделений в реальном времени.

Помимо этого, учебные задачи связаны с перекрытием в приграничных областях Белоруссии доставки оружия, боеприпасов и иных средств для дестабилизации ситуации в стране.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Белоруссии 21 июня начало внезапную проверку готовности армии к выполнению боевых задач по всей стране. Отмечается, что к проверке привлекаются воинские части и подразделения всех родов войск. В ходе учебных мероприятий буду задействованы полигоны на западе страны.

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      Валентин Карант
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