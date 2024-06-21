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09:29, 21 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности армии

Минобороны Белоруссии начало внезапную проверку готовности армии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии начало внезапную проверку готовности армии к выполнению боевых задач по всей стране. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к проверке привлекаются воинские части и подразделения всех родов войск. В ходе учебных мероприятий буду задействованы полигоны на западе страны.

Ранее в Белоруссии на государственной границе с Украиной зафиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения. Тогда в Госпогранкомитете республики предупредили Киев о недопустимости провокаций.

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      Глеб Палехов
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