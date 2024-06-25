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04:04, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Бербок предупредили о риске поражения на выборах из-за Украины

EXXpress: партия Бербок может проиграть на выборах в ФРГ из-за поддержки Киева

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Партия «Зеленые», которую представляет немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, может потерпеть поражение на выборах в Восточной Германии из-за поддержки Украины, считает австрийская газета EXXpress.

Отмечается, что, согласно опросам, немцы стали сильнее переживать по поводу возможного конфликта с Россией из-за поставок оружия Украине, поэтому они могут проголосовать против партии, которая выступает за оказание военной помощи республике.

Издание указало, что большинство жителей восточных регионов ФРГ критически относятся к помощи Киеву, так что они, скорее всего, отдадут свой голос политикам, которые призывают к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что действия Бербок подрывают международный авторитет Германии. По его словам, работа министра создает «лишь путаницу и ущерб на международной арене».

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      Марина Совина
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