Бербок предупредили о риске поражения на выборах из-за Украины

EXXpress: партия Бербок может проиграть на выборах в ФРГ из-за поддержки Киева

Партия «Зеленые», которую представляет немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, может потерпеть поражение на выборах в Восточной Германии из-за поддержки Украины, считает австрийская газета EXXpress.

Отмечается, что, согласно опросам, немцы стали сильнее переживать по поводу возможного конфликта с Россией из-за поставок оружия Украине, поэтому они могут проголосовать против партии, которая выступает за оказание военной помощи республике.

Издание указало, что большинство жителей восточных регионов ФРГ критически относятся к помощи Киеву, так что они, скорее всего, отдадут свой голос политикам, которые призывают к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что действия Бербок подрывают международный авторитет Германии. По его словам, работа министра создает «лишь путаницу и ущерб на международной арене».