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15:02, 25 июня 2024Бывший СССР

Боеспособность мобилизационного резерва Украины оценили

Полковник Матвийчук: годные к мобилизации украинцы не усилят боеспособность ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Годные к службе 1,1 миллиона человек, появившиеся после принятия нового закона о мобилизации на Украине, вряд ли значительно улучшат боеспособность страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Этот мобилизационный резерв он назвал «статистическим».

«Есть такой подсчет, что от общего числа мужского населения страны под ружье можно поставить не более 5-7 процентов трудоспособного, здорового населения страны. То есть, если в стране 10 миллионов, то в конфликте могут участвовать не более 500 тысяч», — подсчитал военный.

По его словам, население Украины сегодня составляет порядка 15 миллионов человек, это примерно соответствует озвученному в Минобороны государства 1,1 миллиону граждан, годных к службе.

«Из этого миллиона можно собрать армию. Но, я полагаю, реально тех, кто может нести оружие и приносить пользу в бою, там где-то 200-250 тысяч человек. Кроме того, их нужно учить, вооружать и так далее. Так что это чистейшей воды статистический миллион, не влияющий на боеспособность», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учета «Резерв+». Из них годными к службе оказались 1,1 миллиона человек.

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