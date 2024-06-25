Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:32, 25 июня 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали число годных для мобилизации

Минобороны Украины: менее половины военнообязанных годны для мобилизации

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Менее половины обновивших данные военнообязанных украинцев годны к призыву по мобилизации. Об этом заявил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью «Армия TV».

Лазуткин сообщил, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учета «Резерв+». При этом значительная часть военнообязанных имеет бронь от мобилизации либо право на отсрочку.

«Миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны», — заявил пресс-секретарь украинского Минобороны. Он добавил, что речь идет об улучшении воинского учета.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о рекордном количестве заявлений в аспирантуру и магистратуру. Отмечается, что в 2023 году среди аспирантов было уже 72 процента мужчин старше 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      Беспилотники ВСУ атаковали три российских населенных пункта

      Ягодицы Киркорова обсудили на суде с Успенской

      В российском регионе река снесла мост

      Кэти Перри пришла на показ в оголяющем тело платье

      Психолог назвала группу детей с повышенным риском зависимости

      Трамп объяснил смех Путина и Ким Чен Ына над Байденом

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше