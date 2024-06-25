В Минобороны Украины назвали число годных для мобилизации

Минобороны Украины: менее половины военнообязанных годны для мобилизации

Менее половины обновивших данные военнообязанных украинцев годны к призыву по мобилизации. Об этом заявил представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью «Армия TV».

Лазуткин сообщил, что 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные через приложение воинского учета «Резерв+». При этом значительная часть военнообязанных имеет бронь от мобилизации либо право на отсрочку.

«Миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны», — заявил пресс-секретарь украинского Минобороны. Он добавил, что речь идет об улучшении воинского учета.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о рекордном количестве заявлений в аспирантуру и магистратуру. Отмечается, что в 2023 году среди аспирантов было уже 72 процента мужчин старше 30 лет.