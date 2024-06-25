Военнослужащие ВС России спасли снайпершу ВСУ Ходаковскую от ее сослуживцев

Военнослужащие ВС России взяли в плен снайпершу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ларису Ходаковскую. Тем самым солдаты спасли женщину от сослуживцев, которые пытались ее убить. Интервью с ней опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

По словам Ходаковской, она служила солдатом-стрелком в 111-й бригаде. Женщина рассказала, что жить ей приходилось в ужасающих условиях, ее эмоциональное состояние «доведено до края».

Ходаковскую возмущало то, что одна из бригад кидала солдат «на мясо», а также не вывозила раненых. Тогда женщина позвонила на линию командования, рассказав обо всем, однако этот звонок чуть не стал для нее роковым. «Пошла пешком на позицию. Пришла туда и почувствовала боль. Услышала два выстрела, — рассказала женщина. — Я увидела кровь на ноге и на руках. Стреляли с посадки мои. Наверное, потому что я не молчала».

После этого к ней вышли солдаты ВС России и оказали медицинскую помощь, а один из бойцов отдал свое обезболивающее. Они успокаивали женщину, повторяя, что не причинят ей зла. «Когда попадаешь (в плен), открываются глаза. Завеса падает. Потому что, когда свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, я считаю это неправильно», — заключила пленная.

Ранее пленный солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша вспомнил о братстве русских и украинцев. По словам мужчины, он является уроженцем Хмельницкой области, где «война не ощущается». Пленный боец добавил, что его покойный отец рассказывал, как в советские годы все народы были друг за друга. Он также назвал «брехней» то, что пишут украинские средства массовой информации про русских солдат. Боец ВСУ поделился, что в плену к нему хорошо отнеслись, дали еду, сигарету и спросили, не замерз ли он.