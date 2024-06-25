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10:19, 25 июня 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ вспомнил о братстве русских и украинцев

Пленный солдат ВСУ Кэрэкеша вспомнил слова отца про братство русских и украинцев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Кэрэкеша вспомнил о братстве русских и украинцев. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам мужчины, он является уроженцем Хмельницкой области, где «война не ощущается». Пленный боец добавил, что его покойный отец рассказывал, как в советские годы все народы были друг за друга.

«Мы просто с братьями воюем», — заявил Кэрэкеша.

Он также назвал «брехней» то, что пишут украинские средства массовой информации про русских солдат. Боец ВСУ поделился, что в плену к нему хорошо отнеслись, дали еду, сигарету и спросили, не замерз ли он.

Ранее стало известно, что попавшие в плен бойцы ВСУ вынесли на руках тело российского командира. История произошла во время штурма российскими военными укрепрайона. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Медведев.

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      Екатерина Грищенко
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