Пленный солдат ВСУ Кэрэкеша вспомнил слова отца про братство русских и украинцев

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Кэрэкеша вспомнил о братстве русских и украинцев. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам мужчины, он является уроженцем Хмельницкой области, где «война не ощущается». Пленный боец добавил, что его покойный отец рассказывал, как в советские годы все народы были друг за друга.

«Мы просто с братьями воюем», — заявил Кэрэкеша.

Он также назвал «брехней» то, что пишут украинские средства массовой информации про русских солдат. Боец ВСУ поделился, что в плену к нему хорошо отнеслись, дали еду, сигарету и спросили, не замерз ли он.

Ранее стало известно, что попавшие в плен бойцы ВСУ вынесли на руках тело российского командира. История произошла во время штурма российскими военными укрепрайона. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Медведев.