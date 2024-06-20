Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего командира армии России

Военкор Медведев: пленные бойцы ВСУ вынесли тело погибшего российского командира

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в результате штурма Российской армией одного из укрепрайонов в зоне спецоперации, вынесли на руках тело погибшего в ходе артобстрела российского командира. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Андрей Медведев.

По словам военкора, военный, о котором идет речь, был командиром одной из двух групп, штурмовавших укрепрайон. В течение суток российские бойцы успешно удерживали опорник ВСУ, однако под плотным огнем украинской артиллерии погибли и командир, и его заместитель.

«Ни один боец, обученный им, не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя до прихода командира роты. А их тела выносили на руках пленные, которых под их командованием группа взяла при штурме опорника», — отметил Медведев.

Он добавил, что погибший командир при жизни был удостоен трех медалей «За отвагу».

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