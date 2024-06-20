Советник главы ДНР получил ранение при атаке беспилотника

Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника. Об этом сообщил сам Гагин, его слова приводит ТАСС.
По словам чиновника, ранение он получил в тот момент, когда с коллегой остановился для подкачки колеса автомобиля в районе населенного пункта Еленовка. В этот момент Гагина и другого чиновника заметил оператор украинского дрона и направил к ним снаряженный боеприпасом беспилотник.
Несмотря на то, что Гагин с коллегой пытались укрыться от возможной атаки дронов под деревьями, беспилотнику удалось атаковать чиновников. «Какое-то время он [дрон] кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро. У меня — осколочное лица и плечо, ссадины», — рассказал агентству Гагин.
Чиновник подчеркнул, что они не получили серьезных ранений благодаря тому, что смогли частично нарушить работу беспилотника с помощью противодронного ружья.
Ранее, 19 июня, сообщалось, что двое россиян пострадали при массовой атаке ВСУ на приграничный регион. Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.
Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.