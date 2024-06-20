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10:04, 20 июня 2024Россия

Советник главы ДНР получил ранение при атаке беспилотника

Советник главы ДНР Пушилина Гагин получил ранение при атаке беспилотника

Фото: Sergey Belkin / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин получил ранение при атаке беспилотника. Об этом сообщил сам Гагин, его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, ранение он получил в тот момент, когда с коллегой остановился для подкачки колеса автомобиля в районе населенного пункта Еленовка. В этот момент Гагина и другого чиновника заметил оператор украинского дрона и направил к ним снаряженный боеприпасом беспилотник.

Несмотря на то, что Гагин с коллегой пытались укрыться от возможной атаки дронов под деревьями, беспилотнику удалось атаковать чиновников. «Какое-то время он [дрон] кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро. У меня — осколочное лица и плечо, ссадины», — рассказал агентству Гагин.

Чиновник подчеркнул, что они не получили серьезных ранений благодаря тому, что смогли частично нарушить работу беспилотника с помощью противодронного ружья.

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Ранее, 19 июня, сообщалось, что двое россиян пострадали при массовой атаке ВСУ на приграничный регион. Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области.

Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

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      Марк Леонов
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