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19:51, 19 июня 2024Россия

Двое россиян пострадали при массовой атаке ВСУ на приграничный регион

Двое мирных жителей пострадали при массовой атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Двое мирных жителей пострадали при массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь», — написал он.

Одного из пострадавших, по словам главы области, переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

В Грайвороне в шести частных домовладениях выявили повреждения. Осколки посекли четыре легковых автомобиля и пассажирскую «Газель».

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В селе Безымено сгорело частное домовладение. Еще один дрон атаковал административное здание. Гладков добавил, что беспилотник атаковал село Новостроевка-Первая, где повреждения получил легковой автомобиль.

В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки», — пояснил Гладков.

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      Никита Абрамов
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