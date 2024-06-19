Двое россиян пострадали при массовой атаке ВСУ на приграничный регион

Двое мирных жителей пострадали при массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь», — написал он.
Одного из пострадавших, по словам главы области, переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
В Грайвороне в шести частных домовладениях выявили повреждения. Осколки посекли четыре легковых автомобиля и пассажирскую «Газель».
В селе Безымено сгорело частное домовладение. Еще один дрон атаковал административное здание. Гладков добавил, что беспилотник атаковал село Новостроевка-Первая, где повреждения получил легковой автомобиль.
В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорел один частный дом и разрушен гараж. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки», — пояснил Гладков.