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14:33, 25 июня 2024Экономика

Британии посоветовали построить второй Лондон для решения одной проблемы

Bloomberg: Британии нужно построить второй Лондон для борьбы с дефицитом жилья

Фото: Unsplash

Великобритании придется построить второй Лондон, чтобы побороть дефицит жилья. Такое решение многолетней проблемы стране посоветовало агентство Bloomberg.

По данным издания, застройщики Британии на протяжении 50 лет отстают от европейских стран по строительству нового жилья. Это стало главной причиной «худшего кризиса недвижимости со времен Второй мировой войны». С 2010 года цены на жилье в Британии выросли почти на 70 процентов, отмечают эксперты.

«Кризис недвижимости в Британии встал так остро, что следующему правительству придется построить еще один город размером с Лондон, чтобы наверстать 50 лет строительства ниже запланированного уровня», — говорится в материале.

Ранее пенсионерка из Британии Джун Смит выиграла в лотерее элитный дом и не захотела в нем жить. Она решила продать недвижимость за 4,7 миллиона фунтов.

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      Александра Качан
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