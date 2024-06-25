Открыты новые методы лечения рака

Cell: открыты новые потенциальные белковые мишени для лечения рака

Ученые Медицинского колледжа Бэйлора и других научных учреждений открыли новые потенциальные терапевтические мишени для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ученые проанализировали данные протеомики, геномики и эпигеномики 10 типов рака и определили белки в раковых тканях, которые могут служить мишенями для новых лекарств. По мнению исследователей, эти методы лечения будут более эффективными, чем традиционная лучевая терапия и химиотерапия.

Исследователи применили различные вычислительные инструменты для интеграции данных, включающих информацию о ДНК, РНК и белках, полученную Консорциумом клинического протеомного анализа опухолей (CPTAC) из образцов первичных опухолей, не подвергавшихся лечению. Многие из этих образцов имели здоровые ткани для сравнения.

Набор данных CPTAC был объединен с другими общедоступными наборами данных, чтобы изучить сходства и различия между генами и белками в различных типах опухолей. Это позволило выявить белки, которые гиперактивны в раковых тканях, а также гены-супрессоры опухолей, которые деактивируются в раковых тканях.

Были определены новые возможности для перепрофилирования лекарств, одобренных в настоящее время для лечения других заболеваний. Например, противогрибковый препарат оказался способен замедлять рост некоторых типов рака. Также выявлены потенциальные белковые мишени, на которые в настоящее время не нацелены никакие лекарства.

