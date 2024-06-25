Дачникам посоветовали дешевое средство от тли

«БелНовости»: избавиться от тли на участке удастся с помощью нашатырного спирта

Избавиться от тли на участке удастся с помощью нашатырного спирта. Дешевое и при этом эффективное средство борьбы с вредителем дачникам посоветовали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты заверили, что использование нашатыря, отличающегося едким запахом, позволит забыть о тле на весь сезон. Они предложили растворить 20 капель средства в 1,5 литра воды, после чего сразу же налить в пульверизатор и опрыскать листья и стебли растений. Эксперты отметили, что резкий запах нашатырного спирта также поможет отпугнуть ряд других насекомых-вредителей, в том числе иксодовых клещей.

Днем ранее владельцам дачных участков порекомендовали «посолить» одуванчики.

