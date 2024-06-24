Дачников призвали «посолить» одуванчики

«БелНовости»: избавиться от одуванчиков удастся с помощью соли

Избавиться от одуванчиков на дачном участке удастся с помощью соли. К использованию этого средства в борьбе с нежелательными растениями призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты заверили, что если посыпать солью основание одуванчиков, их дальнейший рост и распространение прекратятся. Однако они предупредили, что использовать это средство можно лишь в тех зонах, где сорняки доставляют больше всего хлопот, так как соль может изменить структуру почвы и негативно повлиять на другие растения.

Другое простое и эффективное средство от одуванчиков — уксус, который благодаря своей кислотности провоцирует увядание сорняков. Эксперты посоветовали распылить его на листья растения, после чего повторить процедуру через несколько дней, чтобы закрепить результат.

Между тем специалисты отметили, что настой из стеблей одуванчика хорошо помогает бороться с насекомыми-вредителями на участке.