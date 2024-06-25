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18:09, 25 июня 2024Экономика

Дачников призвали поливать одно растение пивом

«БелНовости»: полив помидоров пивом поможет стимулировать их рост

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Владельцев дачных участков призвали поливать помидоры пивом, чтобы стимулировать их рост. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, дрожжи, содержащиеся в пиве, могут улучшать структуру почвы, способствуя росту полезных микроорганизмов, которые разлагают органические вещества и превращают их в питательные для растений. Таким образом пиво способно стимулировать рост и укрепление корневой системы выращиваемых культур, улучшая их общее состояние.

Для полива эксперты рекомендовали использовать только свежее пиво, поскольку старый напиток может содержать вредные вещества. Его понадобится развести водой в соотношении 1:10, чтобы снизить концентрацию алкоголя и сахара, которые нарушают водный баланс растений, вызывают увядание, замедляют рост, а также привлекают насекомых-вредителей и способствуют развитию плесени и грибков. Специалисты предупредили, что поливать помидоры данным раствором следует не чаще, чем раз в две недели. Если появятся ухудшения в состоянии растений, использование пива нужно немедленно прекратить, а почву потребуется промыть водой.

Ранее дачникам посоветовали бороться с тлей с помощью нашатырного спирта.

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      Полина Кислицына
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