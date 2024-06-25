Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 25 июня 2024Экономика

Дан прогноз цен на новостройки в России

ДОМ.РФ: цены на новостройки в России в этом году вырастут на уровень инфляции
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на квартиры на первичном рынке в России в этом году вырастут лишь на уровень инфляции, то есть почти не увеличатся. Соответствующий прогноз дали эксперты ДОМ.РФ, пишет «Российская газета».

По информации специалистов, в мае 2024 года рост цен на новостройки в стране ускорился до одного процента после 0,5 процента в марте и 0,7 процента в апреле. В общей сложности с начала года этот тип жилья прибавил в цене 3,9 процента, что немного выше уровня инфляции (3,2 процента). Наибольший рост стоимости «первички» среди округов РФ отмечался в Уральском — на 4,2 процента, где недвижимость продавалась значительно быстрее, чем строилась, а наименьший — в Дальневосточном (на 1,3 процента), где в последние месяцы значительно увеличился объем предложения.

Эксперты пояснили, что новые квартиры дорожают на фоне повышения спроса, в том числе перед завершением программы льготной ипотеки. Так, с начала 2024-го было продано 10,9 миллиона квадратных метров такого жилья, что на девять процентов больше, чем в аналогичный период предыдущего года. В свою очередь, продажи в мае (2,8 миллиона «квадратов») оказались на 15 процентов выше, чем в апреле, а относительно пятого месяца 2023-го — на 19 процентов. Среди российских регионов в 2024 году наибольший прирост продаж «первички» фиксировался в Башкирии — на 31 процент.

Материалы по теме:
Жилищная субсидия: что это, кому положена, как оформить и получить выплату
Жилищная субсидия:что это, кому положена, как оформить и получить выплату
4 июня 2024
Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян. Почему квартиры в два этажа опять в моде?
Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян.Почему квартиры в два этажа опять в моде?
8 июня 2024

Что касается Москвы, то за май было продано 0,4 миллиона квадратных метра жилья в новостройках. Показатель на девять процентов превышает апрельский и на 34 процента — тот, который наблюдался в мае 2023 года.

Во второй половине года, предполагают специалисты ДОМ.РФ, новые квартиры будут прибавлять в цене «более сдержанно», поскольку спрос на них будет замедляться. В целом за 2024-й подорожание будет находиться на уровне инфляции, что означает, что в реальном выражении стоимость недвижимости почти не вырастет.

Ранее в июне россиян предупредили, что после отмены льготной ипотеки резкого падения цен на жилье ждать не стоит.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

      Волков и Павлович поменялись местами в рейтинге UFC

      Россияне бросились скупать жилье бизнес-класса

      Названа цена квартиры Земфиры в Москве

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше