Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 24 июня 2024Экономика

Предсказано будущее цен на квартиры после отмены льготной ипотеки

Экономист Шедько: после отмены льготной ипотеки цены на квартиры не упадут
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После отмены льготной ипотеки в России резкого падения цен на квартиры ждать не стоит. Такое будущее рынку жилья предсказал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, пишет «Газета.ru».

По прогнозам экономиста, цены на недвижимость будут держаться на существующем уровне. «В июле в связи с неопределенностью на рынке стоит повременить и с покупкой, и с продажей квартиры. В дальнейшем ожидается снижение спроса. Фактически банки уже приостанавливают прием заявок на льготные кредиты. Пока рынок не адаптируется, сделок с жильем станет меньше», — ожидает Шедько.

При этом специалист не считает прекращение массовой льготной ипотеки на новостройки критичным для россиян. Экономист подчеркнул, что продолжат действовать адресные госпрограммы IT-ипотека (со ставкой 5 процентов), «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (2-6 процента). Кроме того, власти могут продлить «Семейную ипотеку» для россиян с детьми младше шести лет — ставка по этой программе останется на уровне 6 процентов, убежден эксперт.

Спрос на льготную ипотеку в России резко вырос в преддверии сворачивания программы. С 1 по 20 июня число заявок на такие кредиты в банках выросло на 32,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в мае.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

      Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

      У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

      Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

      Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

      Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше